ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ଚିତାବାଘ-ମାନବ ସଂଘର୍ଷର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଜୁନ୍ନର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁ ଘଟିଛି। ବିଧାୟକ ଶରଦ ସୋନାୱାନେ ଚିତାବାଘ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ବିଧାନସଭା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସୋନାୱାନେଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିତାବାଘ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ନାସିକ, ଅହମଦନଗର, ପୁଣେର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ବିଦର୍ଭରେ ମଣିଷ-ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହର ଅଞ୍ଚଳର ଆତଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Children In Trap Of Drugs: ନିଶା ଜାଲରେ ପିଲା!: ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ୧୦ ସହରରେ ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ
ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ,ସୋନାୱାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ଚିତାବାଘର ଭୟାନକ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭୟର ପ୍ରତୀକ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।:
- ବନ ବିଭାଗର ତଦାରଖ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଦାବି।
- ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ଚିତାବାଘଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
- ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ।
- ଚିତାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।
ଚିତାବାଘ ଆତଙ୍କରେ ଜୁନ୍ନର ତହସିଲ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ
ବିଧାୟକ ଶରଦ ସୋନାୱାନେଙ୍କ ଜୁନ୍ନର ତହସିଲ ଚିତାବାଘ ଆତଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ ଏକା ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଚିତାବାଘ ବୁଲୁଛି।
विधानभवन में “तेंदुआ एंट्री”— Vinod Jagdale (@iamvinodjagdale) December 10, 2025
जुन्नर के विधायक शरद सोनवणे आज तेंदुए के परिधान में विधानसभा पहुँचे—राज्यभर में बढ़ते तेंदुआ हमलों पर सरकार का ध्यान खींचने का अनोखा तरीका।
क्या अब वन–मानव संघर्ष पर ठोस कदम उठेंगे?#NagpurSession#Maharashtra#LeopardConflictpic.twitter.com/OdS3TwiT6O
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Murder: ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଦେବାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ
ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋନାୱାନେଙ୍କ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ଚିତାବାଘ-ମାନବ ସଂଘର୍ଷର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରକୁ ଆଣିଥିଲା।