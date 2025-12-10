ଇତିହାସର କବର ଖୋଳିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଶାହ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚ୍ୟଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଐତିହାସିକ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି'ର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ କେବଳ ସଂସଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ପ୍ରାୟତଃ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଲହର ବିଜେପି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, କେବଳ ଜନହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ କେବେ EVM କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ କମିସନକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହିଁ।
ଶାହ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥାଏ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ।
ଅମିତ ଶାହ ଗୃହରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ SIR (ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା)ର ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଧାରା ୩୨୪ ଏବଂ ୩୨୬ ଅନୁଯାୟୀ କମିସନଙ୍କର ଏହି ଅଧିକାର ଅଛି। ଶାହ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIRର କୌଣସି ବିରୋଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସଂସଦରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ୍।
ଇତିହାସର କବର ଖୋଳିଲେ
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅତୀତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାକୁ ଥିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ୨୮ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନେହେରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ "ଭୋଟ ଚୋରି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କିପରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଶାହ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଥିଲା।
ଭାଷଣ ସମୟରେ ପରିବେଶ ଆହୁରି ଉଷ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଠିଆ ହୋଇ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅମିତ ଶାହ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସନକୁ ଫେରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ "ଏକଛତ୍ରବାଦ" ଗୃହରେ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ରମରେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ।
ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ପାଇଁ EVM କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶାହ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ EVM ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରି।