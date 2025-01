କୋଲକାତା: ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମନୋଜ ତିୱାରୀ ତାଙ୍କର କେତେକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ, ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ନିଜେ ଏହି ଉତ୍ତରର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଲଲନଣ୍ଟୋପକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁ ସେ ୨୦୧୫ରେ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ଆଇପିଏଲ ସିଜନରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି,ଗମ୍ଭୀର ମୋ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡ଼ା କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଝଗଡ଼ା କେକେଆରରେ ହୋଇଥିଲା। ଦଳରେ ମୋର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜରରେ ଆସିଯାଇଥିଲି।

ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଦଳ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ମୁଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲି। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ଥିଲି। ମୁଁ ୧୨୯ ସ୍କୋର କରିଥିଲି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ୧୦୫ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନକ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଥିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଚାଲ।

ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୩ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିବାଦ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ମୁଁ ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୱାସରୁମ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ।

