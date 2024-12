ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ପାୱାର ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଉଭୟ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ମିଡିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ନେବେ କି?

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜାଦ ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ।

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସିଏମ୍ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଏନସିପି ସଭାପତି ଅଜିତ ପାୱାର ରାଜଭବନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତିନି ନେତା ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

Eknath Shinde to take oath tomorrow as Maharashtra's Deputy CM along with Ajit Pawar, in the new government: Shiv Sena Sources pic.twitter.com/P9OsbJZMjm