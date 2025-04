ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗର୍ଜନ କରି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ୱାକଫ ଜମି ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଖଡ୍‌ଗେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବି ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି।

ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ୱାକଫ ଜମି ଥାଏ ‌ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଗୃହର ନେତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଲୋକସଭାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ୍, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ୍। ମୋ ପାଖରେ ୱାକଫ ଜମିର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।

ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି।

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଏକ ଖୋଲା ପୁସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲଢ଼େଇରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବୁଧବାର ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଲୋକସଭାରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ଖଡ୍‌ଗେ କହିଛନ୍ତି।

