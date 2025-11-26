ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ହାରିଯିବ ଏବଂ ସେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୯ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମମତା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ମମତା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କ’ଣ କରିପାରିବି ତାହା ଦେଖାଇବି।
ମୁଁ ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇଦେବି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଁ ସାରା ଭାରତ ବୁଲିବି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାର ସାହସ ଅଛି, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିପାରିବ। ମମତା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ବିଜେପିର ଆୟୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ଭୟ ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଙ୍ଗାଓଁରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ୩୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ତେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରି ନ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି - ତା’ପରେ କ’ଣ ହେବ? ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ମାଟି ବିଜେପିକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଏମ୍ସି ଅଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ,ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପରି ଏଜେନ୍ସି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଅଛି ଏବଂ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ। ଯଦି ଏଠାରେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ। ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଭଣ୍ଡାରୀ ତାଙ୍କୁ ହତାଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି।