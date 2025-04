ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ସହିତ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ୪ ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ବସିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚୀନ୍‌କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ନାହୁଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ କେକ୍ କାଟୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ୨୦ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। କେକ୍ କାଟି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ଜମି ଫେରି ପାଇବା ଉଚିତ୍। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନ୍‌କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା ଆମ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଉପରେ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁମେ ଚୀନ୍‌କୁ ୪ ହଜାର ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଦେଇଛ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକା ଆମ ଉପରେ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଯାହା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ବାମପନ୍ଥୀ ନା ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ସେ ବାମପନ୍ଥୀ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ।

Speaking in Lok Sabha over the situation on LAC and US reciprocal tariff, LoP Rahul Gandhi says, "There should be status quo, and we should get our land back. It has also come to my knowledge that the Prime Minister and President have written to Chinese. We are finding this out… pic.twitter.com/jtpPmM2lKU