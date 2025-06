ପାଟନା: ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ) କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇସଲାମାବାଦ ପଛକୁ ହଟିଯାଉଥିଲା ତେବେ ସରକାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ।

କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିପାରିଥାନ୍ତା।

ବିହାରର ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ ବିବୃତି ପଢ଼ିଲି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ୟମରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚାହୁଁଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ସେନା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ?

