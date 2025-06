କୋଲକାତା: କୋଲକାତା ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପାନୋଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ, ଆଇନ ଛାତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଆଘାତଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟିଏମସିର ନିର୍ବାଚିତ ନେତା, ସାଂସଦମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ 'ଅପରିଷ୍କାର ଧର୍ମ' କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରୋଶ କେଉଁଠି ଥିଲା? ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେଉଁଠି ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ କେଉଁଠି ଥିଲା?

ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ୍! ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଢାଲ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ହେବା ଉଚିତ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କର। ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁମ୍ଭ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ର ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ଫିରହାଦ ହାକିମ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଦାୱାତ-ଏ-ଇସଲାମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଣ-ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସଲାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବିବୃତି ଉପରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।

Mamata Banerjee - 'Maha Kumbh is Mrityu Kumbh'. 'Jai Shree Ram is insulting abusive cuss word, hurled towards her.' ❌ No legal action.



Mahua Moitra - “Kali to me is a meat-eating, alcohol-accepting Goddess,” ❌ No legal action.



Firhad Hakim - “Those who are not born in Islam… https://t.co/LaWLeD5NpJ