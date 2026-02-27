ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ଜନ ସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନ (ଆଇଆଇଏମସି), ଡିମ୍ଡ ଟୁ ବି ୟୁନିଭରସିଟିର ୫୭ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଆଜି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାନୁଆରି ୨୦୨୪ରେ ଆଇଆଇଏମସି ଡିମ୍ଡ-ଟୁ-ବି- ୟୁନିଭରସିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଏହା ସ୍ନାତକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।
ସମାରୋହରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଦେଶର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରଗତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଉଚିତ। ସାମ୍ବାଦିକତା, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗକାରୀମାନେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସୃଜନଶୀଳତା କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଉତପ୍ରେରକ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସଠିକତା, ନିରପେକ୍ଷତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ସାଲିସବିହୀନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ସମାବେଶୀ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥିଲେ, ଆଇଆଇଏମସି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯାହାର ନିଯୁକ୍ତି ହାର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏଠାକାର ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରହିଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆଇଆଇଏମସି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫେଲୋସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରଣନୀତି, ଗବେଷଣା ଓ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଆଇଏମସିରେ ଏକ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକକଥାକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ କାହାଣୀ କହିବା ଫର୍ମାଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସମେତ ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନୂଆପିଢ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସମାରୋହରେ, ଛଅଟି କ୍ୟାମ୍ପସର ନଅଟି ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ୫୦୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୩୫ଟି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୩ଟି ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଥିଲା। ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ମାର୍କ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଇଆଇଏମସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଟି ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏକାଧିକ କଳା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଉଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ତିନୋଟି ନୂତନ କଳା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ।