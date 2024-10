ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୧୫ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂହୁର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ୧୫୦ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଆସୁଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ୧୫୦ ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ୧୫ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନିମେସନ୍ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ଆନିମେଟେଡ୍ ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟା ଭୀମ ଟିଭିରେ ଆସୁଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆମର ଅନ୍ୟ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିରିଏଲ ମୋଟୁ-ପତଲୁ, ହନୁମାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଆନିମେସନ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛି।

ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆନିମେସନ୍ ସେକ୍ଟର ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରୂପ ନେଇଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେପରି ଭିଆର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟୁର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ବୁଲିବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କରିଡର କିମ୍ବା ବାରାଣସୀ ଘାଟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭ୍ରମଣ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଆନିମେଟର, କାହାଣୀକାର, ଲେଖକ, ଭଏସ୍ ଓଭର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ଚାହିଦା ସହିତ ଭିଆର ଏବଂ ଏଆର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କହିବି, କିଏ ଜାଣେ, ଦୁନିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ହିଟ୍ ଆନିମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବାହାରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏକ ଜନ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ମାସରେ ଆମେ ଲଦାଖର ହାନଲେରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଇମେଜିଙ୍ଗ ଟେଲିସ୍କୋପ ‘ଏମଏସିଇ’ର ଉଦଘାଟନ କରିଛୁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୪୩୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛୁ। ଲୋକାଲ୍ ପାଇଁ ଭୋକାଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଆମର ସପିଂ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେକ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମକୁ କେବଳ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନତ୍ୱର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ।

In the 115th episode of 'Mann Ki Baat', Prime Minister Narendra Modi says, "...Just 10 years ago, when if someone would have said that any complex technology was to be developed in India, many people would not believe it and many would ridicule it - but today those same people… pic.twitter.com/j6xMk64jyc