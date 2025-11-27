Congress: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ୬୧ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୬ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଗୁରୁବାର ବିହାର ପରାଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାଂସଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଟିକେଟ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ଧମକ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ।
ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ବଡ଼ ହଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବୈଶାଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୀବ ସିଂହ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍ ସଂପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ସଞ୍ଜୀବ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ
ଏହି ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ, କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏ ସଂପର୍କରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଖଡଗେ କଣ କହିଥିଲେ?
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଅଖିଳେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ମଦନ ମୋହନ ଝା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।