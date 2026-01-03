ମୁଦୁମଲାଇ: ହାତୀ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ବିଶାଳ ଶରୀର,ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହାତୀକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।
ଏବେ, ଏକ ହାତୀର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଦୁମଲାଇ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ, ମଣିଷ ପରି ଏକ ହାତୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଉଠାଇ "ନମସ୍କାର" କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି।
ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନୁପମ ମିଶ୍ର ନମକ ଜଣେ ୟୁଜରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
ହାତୀମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କୋଳାହଳ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଦେଖାଯାଉଛି।
मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य में सुबह-सुबह देवराज इंद्र को प्रणाम कहते पृथ्वी से ऐरावत 🐘 pic.twitter.com/7PLu2YykBk— ANUPAM MISHRA (@scribe9104) December 31, 2025
ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି , ୟୁଜରମାନେ ଏହାକୁ "ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର" ଏବଂ "ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦିନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ।