କରାଚୀ: ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ଏୟାର ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ସହରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିଜାବାଦରେ ସମାନ ଏୟାର ଫାୟାରିଂରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋରାଙ୍ଗିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଏୟାର ଫାୟାରିଂରେ ଷ୍ଟିଫେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ସହରରେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ୬୪ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଅଛି,ବୃଥା ଧମକ ବନ୍ଦ କର: ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଓୱାଇସି
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଫାୟାରିଂରେ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏୟାର ଫାୟାରିଂ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ଆମେ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ:ପୁଟିନଙ୍କ ଭଳି ବୃଥା ଧମକ ଦେଲେ ମୁନିର
pakistan | Independence Day-2025 | August 14.