ରାଞ୍ଚି: ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବଣୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗତିବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ୧୮ଟି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋହରପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ପାର ହେବା କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ୧୮ଟି ଲୋକାଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟାଟାନଗର-ରାଉରକେଲା-ଟାଟାନଗର ମେମୁ, ଚକ୍ରଧରପୁର-ରାଉରକେଲା-ଚକ୍ରଧରପୁର ମେମୁ, ଟାଟା-ବଡ଼ବିଲ-ଟାଟା ମେମୁ, ଟାଟା-ଗୁଆ-ଟାଟା ମେମୁ, ଟାଟା-ଚକ୍ରଧରପୁର-ଟାଟା ମେମୁ ଓ ଟାଟା-ଖଡ଼ଗପୁର-ଟାଟା ମେମୁ ଆଦି ରହିଛି।
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ଏହି ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ୨୨ଟି ହାତୀ ପଲ ହାଓଡ଼ା-ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନରେ ବିସ୍ରା ଓ ବନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା କ୍ୟାବିନ୍ ‘ଏ’ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉଥିଲେ। ହାତୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ୧୨ଟି ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁ ନିରାପଦରେ ଟ୍ରାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅପରେସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ନୁହେଁ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଞ୍ଚି-ରାମଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୩୩ରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଯୋଗୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ୧୮ଟି ବଣୁଆ ହାତୀ ପଲ ହଠାତ୍ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ରାମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୨ଟି ହାତୀ ପଲ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।