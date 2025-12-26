ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା (ASD)କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ କୃଷି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର OPCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୩୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ,ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ସରପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ନିଜସ୍ୱ କୋଇଲା ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ତଥାପି, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜାବ - ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଇଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ - କୃଷି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ଛାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ୩୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇଛି।
OPCC ସଭାପତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରର କୃଷି ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ସାତରୁ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ। ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତଥାପି ଚାଷୀ ଏବଂ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ।
ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
୨୯ ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବେ।
