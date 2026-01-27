ଜାତିସଂଘ: ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ପର୍ବଥାନେନି ହରିଶ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିକାଶରେ ଏହାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଛନ୍ତି, ଆଇନର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହା କିପରି ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଏକ ‘ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ’ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସୋମବାର ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଖୋଲା ବିତର୍କ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେବାବେଳେ ପର୍ବଥାନେନି ହରିଶ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ବିଧାନର ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ସାମରିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ (ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା)କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲା। ମୁନିରଙ୍କୁ କେବଳ ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ଆଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତିସଂଘର ମାନବିକ ଅଧିକାର ହାଇକମିଶନର ଭୋଲକର ତୁର୍କ ମଧ୍ୟ ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଇନଗତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ବ୍ୟାପକ ନାଗରିକ ସମାଜ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପରାମର୍ଶ ଓ ବିତର୍କ ବିନା ଶୀଘ୍ର ପାରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।