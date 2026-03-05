ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦାବି କରୁଛି ଆମେରିକା
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ସେନା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡଗଲାସ ମ୍ୟାକଗ୍ରେଗର ଆମେରିକୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱାନ୍ ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତ ଘାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ(ଏମ୍ଇଏ)ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଏଏନ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ତଥା ମନଗଢ଼ା। ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ କପୋଳକଳ୍ପିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏମ୍ଇଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏମ୍ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଭାରତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ, ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
