ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଉଭୟପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଧିମା ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସିନେଟରେ ଆଗତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା କାଟ୍ ଖାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ତଥା କୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁମୋଦନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକାଂଶ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି
ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ୍ରେ, ଅଧିକାଂଶ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ୫୩ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧରେ ୪୭ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। କେଣ୍ଟୁକିର ରିପବ୍ଲିକାନ ସେନେଟର ରାଣ୍ଡ ପଲ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପେନସିଲଭାନିଆର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେନେଟର ଜନ୍ ଫେଟରମ୍ୟାନ୍ ଏହାର ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଦଳୀୟ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଏହା ପାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଇରାନ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହି ବିଲ୍ଟି ପାରିତ ନହେବା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଭୋଟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତା ଚକ୍ ସ୍କୁମର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ସେନେଟରମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେବେ। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ନେତା ଜନ୍ ବାରାସୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେମୋକ୍ରାଟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ।
ସଂଘର୍ଷ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ହେଗସେଥ୍ କହିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିପାରେ। ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଡାନ୍ କାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଏତରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଛଅ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: We are performing much better: ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ; ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ୧୦ ସ୍କେଲ୍ରେ ୧୫ ରେଟିଂ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ