ଇଟାୱା: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୨୫ ରୁ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଗୁଜୁରାଟର ଗାନ୍ଧୀଧାମ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଇରାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବହନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତଥା ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଚାଉଳ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଗୁଜୁରାଟର ଗାନ୍ଧୀଧାମ ବନ୍ଦରରେ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ପଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ମିଳେ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବୁ।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ଥନାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଚାହିଦା ଇରାନ ଓ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଯୋଗାଇବା ତଥା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ରପ୍ତାନି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ହିଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଇରାନ, ୟେମେନ୍, ଓମାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିବ, ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
