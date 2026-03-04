ମୁମ୍ବାଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମୁମ୍ବାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆରବ ଦେଶ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦରରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ଏହି କଣ୍ଟେନରରେ ଅଙ୍ଗୁର, ପିଆଜ,ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି ନହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୁହାଯାଇଛି ଫସି ରହିଥିବା କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରୁ ୧୫୦ ଟିରେ ନାସିକରୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରରେ ହାରାହାରି ୨୯-୩୦ ଟନ୍ ପିଆଜ ରହିଛି। ମୋଟ ଫସି ରହିଥିବା ପିଆଜ ପରିମାଣ ୫,୪୦୦ ଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହି କନସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା , ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦୁବାଇ ଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଦୁବାଇ ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୩୭୦ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପଥ କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କାରବାର କରୁଥିବା ରପ୍ତାନିକାରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରପ୍ତାନିକାରିମାନେ କ୍ରମଶଃ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି
ବନ୍ଦରରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀତଳୀକରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ରପ୍ତାନିକାରିମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଅନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି କଣ୍ଟେନର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ ହଜାରରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ରୋକିବା ପାଇଁ କନସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେବା ପସକ୍ଷେପ ଘରୋଇ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାପରେ ଥିବା ପିଆଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହରା ମାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି।
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ ୫୪ଟି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଏହି ବନ୍ଦର ଦେଇ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ କମିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ଅସ୍ଥିର ଜାହାଜ ପଥଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଏବଂ ଦେୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରପ୍ତାନିକାରିମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ଭ୍ରାମକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ପଥ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀର ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି।।
ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନିକାରି ସଂଘ କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ସରକାର ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକର ପାର୍କିଂ ଏବଂ ପୁନଃ ଭାସମାନ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ତଥା ରପ୍ତାନିକାରିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
