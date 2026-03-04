ଜେରୁସେଲମ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ୍ ଆଜାର କହିଛନ୍ତି , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତେଲ ଅଭିଭ୍ ଛାଡିବା ପରେ ଏକ ଅପରେସନାଲ୍ ସୁଯୋଗ ସମୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଣା ନଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ହେବ
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆଜାର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ, ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣି ନ ଥିଲୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଯିବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରି ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା।
