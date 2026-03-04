ୱାସିଂଟନ: ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଆଶା କରିନଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଗୋଟିଏ ମାସ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିପାରେ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମାନବ କ୍ଷତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହାଯୋଗୁ ଆମେରିକାର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ୬୮୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ ୭୭୯ ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୬୮୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ, ନୌସେନା ଜାହାଜ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ଆଦି ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୬୩୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ୫୫୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ପେନ୍ ୱାର୍ଟନ୍ ବଜେଟ୍ ମଡେଲ୍ର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ବଜେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ କେଣ୍ଟ ସ୍ମେଟର୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ୨୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବା ୧୮୮୭୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ଗତ ବର୍ଷ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ୧୨ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ କ୍ଷତି ୨୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବା ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲର ମୋଟ କ୍ଷତି ୧୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୧୭.୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଆମେରିକୀୟ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବିମାନ ବାହକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ବା ୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ବାହକ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର. ଫୋର୍ଡ ସମେତ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
