ତେହେରାନ୍: ଇରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇରାନ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୁବାଇ, କୁଏତ, ବାହାରିନ, କତାର ଓ ଓମାନ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆକାଶ ଧୂଆଁମୟ କରିଦେଇଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତେହେରାନରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାମେରା ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍
• ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି
• ଇରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
• ଇସ୍ରାଏଲୀ ସ୍ଥଳସେନା ଲେବାନନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ଚେକପୋଷ୍ଟ କବଜା କଲା
• ତେହେରାନରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୟାମେରା ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଖାମେନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା...
• ରିୟାଦରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦୂତାବାସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।
• ଇରାନ ଦାବି କରିଛି: ୨୭ଟି ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
• ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷତି: ଦୁବାଇ ଏବଂ ଓମାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
• ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅଧିକ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
• ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା: ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: US Navy will protect oil tankers: ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ: ଟ୍ରମ୍ପ