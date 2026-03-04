ତେହେରାନ: ଇରାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଭା ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖେମିନିଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆରଜିସି)ର ଚାପରେ ଏହି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ମୋଜତାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରିବା ପାଇଁ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ମୋଜତାବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା।
୫୬ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମୋଜତାବା ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରୀୟ ଶିଆ ଧର୍ମଗୁରୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରଦା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଇଆର୍ଜିସି ଏବଂ ବାସିଜ ମିଲିସିଆ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ତେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିବାଦୀୟ କାରଣ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ବିପ୍ଳବର ମୂଳ ଭାବନା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାଏ। ଅନେକ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଏହାକୁ ରାଜଶାସନ ବୋଲି ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୋଜତାବାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହୁଜ୍ଜାତୁଲ୍ ଇସଲାମ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇଆର୍ଜିସିର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
