ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେହେରାନ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହର କୌଣସି ସରକାରୀ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଇରାନ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହର ଶେଷ ଝଲକ କେବଳ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ପରିବେଶରେ, ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତଦେହର ରହସ୍ୟ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଶନିବାର, ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ ତାରିଖରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ଖେମିନିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖେମିନି ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ପାକପୁର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଲି ଶାମଖାନିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ୮୬ ବର୍ଷୀୟ ଖାମେନିଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଆମେରିକାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଖେମିନିଙ୍କ ବିକୃତ ଶରୀରକୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୋସାଦ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସସପେନ୍ସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ସମୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୀରବ ଇରାନ ସରକାର
ଇରାନ ସରକାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ସମୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୀରବ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ରହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ତେହେରାନର ବେହେସ୍ତ-ଏ ଜାହରା କବରସ୍ଥାନରେ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖୋମେନିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଶାହାଦରେ ହେବ, ଯାହାକୁ ଇରାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଇବ୍ରାହିମ ରାଇସିଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖେମିନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରେ। ଯେପରି ହେଜବୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହାସନ ନସରଲ୍ଲାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଖେମିନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଯାହା ମୃତ ନେତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
