ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶରେ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇ ପାରନ୍ତି
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ-ସମର୍ଥକ ମୌଳବାଦୀ ପ୍ରଚାରକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇ ପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରଚାରକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଓ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଶୋକରେ ଛାତି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଶିଆ ମୁସଲମାନ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଇମାମବାରାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଇରାନେର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ସହିଦ ହୋବକୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜୌନପୁର, ଆଲିଗଡ଼ ଏବଂ ମୁଜାଫରନଗରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଜାଫରନଗରରେ, ହଜାର ହଜାର ଶିଆ ମୁସଲମାନ ଖେମିନିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ।
