ତେହେରାନ: ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରି ଇରାନର ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏହି ଦିନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ଏପିକ୍ ଫ୍ୟୁରିରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସାହସିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରାଜନୀତିର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନର ସଫଳତା ଚାରି ଜଣ ଶୀର୍ଷ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଯୋଗୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। ସେମାନେ ଅପରେସନର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନ କେବଳ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଆମେରିକାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାନ୍ କେନ୍ ସମଗ୍ର ମିଶନର ସାମରିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଫ-୧୬ ପାଇଲଟ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ୱାର ରୁମର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରୁ, କେନ୍ ଏହି ଐତିହାସିକ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ନିକଟରୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟକମରର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ବ୍ରାଡ କୁପର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟକମର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ କୁପର ମୁଖ୍ୟତଃ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ତଦାରଖ କରିବା ମିଶନର ସଫଳ ସମାପ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଇୟାଲ ଜମିର ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ତେହେରାନର ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରଣନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଜମିର, ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କ୍ଷତି ବିନା ପ୍ରମୁଖ ଶତ୍ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି, ସେ ଅପରେସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମିଶନର ସଫଳତା ହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦର ମୁଖ୍ୟ ରୋମାନ ଗଫମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନର ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥପତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳ ମାସ ମାସ ଧରି ଖେମିନିଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା । ଗୋଫମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମୋସାଦ, ବୈଷୟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ମାନବ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବହାର କରି, ଇରାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିଲା। ସଠିକ୍ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଆମେରିକୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ।
