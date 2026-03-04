ୱାସିଂଟନ: ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେରିକାର ନୌସେନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନୌସେନା ଯଥାଶୀଘ୍ର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ସେ ଉପସାଗର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବୀମା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଆର୍ଥିକ ନିଗମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ, ମୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଆର୍ଥିକ ନିଗମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିପଦ ବୀମା ଏବଂ ଉପସାଗର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ତେଲ ଊପରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଲାଇନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୮୫ ଡଲାର ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ରପ୍ତାନିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୱାଲଷ୍ଟ୍ରିଟର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସରେ ବଜାର ସ୍ଥିତିରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
