ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପରେ, ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ଡା କୋଷ୍ଟା ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ନିଜର ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ବାହାର କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ୍ ଡା କୋଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ମୁଁ ଗୋଆର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା
ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁଁ ଗୋଆର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ୟୁରୋପ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଓ ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।"
ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି
ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ୟୁରୋପ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି , "ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକ ଅର୍ଥନୀତି। ଆମର ଦୁଇ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଭୂରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୌଳିକ ଉତ୍ସ। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକ ନିୟମ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ୨ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ।"
