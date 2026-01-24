ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହେଲେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ । ଖାସକରି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥିରେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ । ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମୋହାର ବାଜିପାରେ । ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ୍ କ''ଣ?
ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାହା ଅଧୀନରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବେ । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ବଜାର ଖୋଲିବା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ- ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟ । ଭାରତ-ୟୁରୋପ ଡିଲ୍ ବି ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।
କ’ଣ ହେବ ଶସ୍ତା ?
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, କାର ଏବଂ ମଦ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ BMW ଏବଂ ରେନଲ୍ଟ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଲଗଜୁରୀ କାରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଯଦି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି କାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ । ସେହିପରି ଫରାସୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ମଦ ଉପରେ କମ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । ଏହା ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଏହି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ୟୁରୋପର ବିଶାଳ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବୟନଶିଳ୍ପ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଚମଡା ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଔଷଧ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୩୬.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି । ଯଦି ଏହି ଚୁକ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।