ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ  ଧମକ ଦେଇଥିଲେ

ପ୍ୟାରିସ୍: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାକ୍ରୋନ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଥିଲେ, "ଡୋନାଲ୍ଡ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କର। ଦୟାକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାକ୍ରୋନ ଔଷଧ ଟାରିଫ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏଭଳି ପରିହାସ କରିଥିବାବେଳେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ.ଜୟଶଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି କରି ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାରିସରେ ତାଙ୍କର ଫରାସୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିନ୍-ନୋଏଲ୍ ବାରୋଟ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଜୟଶଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ପ୍ୟାରିସରେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମର ସର୍ବପୁରାତନ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମ, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଆମର ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜୟଶଙ୍କର କାହିଁକି ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି?
ସେ କାହିଁକି ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଉତ୍ତର ନିଜେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ୟୁରୋପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ କାହିଁକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି। ସେ କହିଛନ୍ତି,ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଆମମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ୟୁରୋପ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବ।
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, FTA (ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା), ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ରେଳବାଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କାରଣ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଫରାସୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୪ ଗୁଣା ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଦାବି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ସାମ୍ପେନ ଏବଂ ମଦ ସମେତ ସମସ୍ତ ଫରାସୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୨୫% ବିଶାଳ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ। ଶୁଳ୍କର ଧମକ ମାକ୍ରୋନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଦାବି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଇମାନୁଏଲ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଡୋନାଲ୍ଡ, ତୁମର ଚୁକ୍ତି ପକ୍କା। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦% କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଭଳି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେଭଳି କର।