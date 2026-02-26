ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୧ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ୨୦ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାନଲ୍ (ଇ-୨୦) ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ତୈଳ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ଯୁକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଇନ୍ଧନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯୫ ଆରଓଏନ୍ (ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅକ୍ଟାନ୍ ନମ୍ବର) ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆରଓଏନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ଗୁଣବତ୍ତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାପକ। ଯାହା ଇଞ୍ଜିନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ଇଥାନଲ୍ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ଇଥାନଲ୍ ଆଖୁ, ମକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ନବୀକରଣୀୟ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଖୁ ଓ ମକାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରିବେଶ ଓ ଚାଷୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

