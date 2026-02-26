ପଠାନକୋଟ: ଭାରତ ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ବାନ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିଛି। ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସଜାଗ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପ୍ରତି ପଠାନକୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କୌଣସି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ୨.୦ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବ।
ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ ଭାରତ
ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ କଟିୟାର କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବିପଦ କେବଳ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଭାରତକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତାରଣା। ମାତ୍ର ଭାରତ ଏପରି ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ଏୟାରବେସ୍ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୮୮ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଡିଜିଏମ୍ଓ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ମେ ୭ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି
ମନୋଜ କଟିୟାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ୨.୦ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଠୋର ହେବ। ଅପରେସନର ଗଭୀରତା ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ସେତେବେଳେର ରଣନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଡ୍ରୋନ୍ ଏହି ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପଠାନକୋଟର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେନା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ, ଭାରତ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସେନା ରଖିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
