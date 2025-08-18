ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଆମେରିକା ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଉଭୟ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଜର ରଖୁଛୁ, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ରୁବିଓ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଗୁଳିଚାଳନା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବଜାୟ ରଖିବା ଆହ୍ବାନପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତଥା କାମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ବିଶେଷକରି ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ଯାଇପାରେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଏପରି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଶାନ୍ତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କାମ୍ବୋଡିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ରୱାଣ୍ଡା ଏବଂ ଡିଆରସିରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବୁ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଲଗାତାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରୋକିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାବିକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଥର ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବିବୃତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ମେ’ ୧୦ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ସେ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
