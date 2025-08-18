ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା କାହାଠାରୁ ଲୁଚି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ରୁହନ୍ତି। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏନଏଚଏଆଇର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ସହର ଜଳମୟ ହୋଇଯାଏ।
ବର୍ଷା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ, ତଥାପି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରେ। ଆମେ ସବୁକିଛି ବିଚାର କରିବୁ ବୋଲି କହି ସିଜେଆଇ ମାମଲାର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନଏଚଏଆଇ) ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ ବର୍ଷାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟୋଲ୍ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗତ ଶୁଣାଣିରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଏନଏଚଏଆଇକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏଭଳି ଏକ ମାମଲାରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ୪ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଡାପାଲ୍ଲି-ମନୁଥି ରାସ୍ତାର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇ ନଥିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଥିବା ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଯୋଗୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୧ ମାସ ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ।।
CJI | chief-justice-br-gavai | NHAI