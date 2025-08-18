ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପରିମାଣର ଋଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ୟୁପିଆଇରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(ଆରବିଆଇ) ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ।
ସୂଚନା ଦେଇ ଫିନଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୟୁପିଆଇରେ ଛୋଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ, ଫୋନପେ, ପେଟିଏମ୍, ନାଭି ଏବଂ ଭାରତପେ ଭଳି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ଯେପରିକି ସୁଧମୁକ୍ତ ଅବଧି,ବାକି ରାଶିର ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋକୁ ସୂଚନା ପଠାଇବାର ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଆରବିଆଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଇଛି। ଯାହା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ୟୁପିଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏନପିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରି-ସଙ୍କସନ୍ଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ, ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ଋଣ ଦିଆଯିବ ତାହା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ରୁଷିଆର ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳ!: ୨୧ ହଜାର ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନା ଋଣ,ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଏଜେଣ୍ଟ ଋଣ, ଉପଭୋକ୍ତା ଋଣ,ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳି ପାରିବ। ଯାହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଛୋଟ ଋଣ ମିଳିପାରିବ।
ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇର ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୫-୨୦ କୋଟି ସକ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ ଏହାକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେଇପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜେଟା ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୟୁପିଆଇରେ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କାରବାର ହୋଇପାରିବ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ପ୍ରେମ, ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ: ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନେତାଜୀ
UPI | upi-app | credit-line-service