ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାନାଡାର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାନାଡା ହାଇକମିସନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କୁ ଡକାଇଛୁ।

ଏଥିରେ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ଅଟୱାରେ ଜନ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ କୂଟନୈତିକ ନୋଟ୍ ରହିଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡେପୁଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡେଭିଡ ମୋରିସନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ଭାରତ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।

ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ କାନାଡାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆମର କିଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାନାଡା ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୂଟନୈତିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସ ସମ୍ମିଳନୀର ଚରମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ କାନାଡା ସରକାରଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଛୁ।

#WATCH | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "Regarding the latest Canadian target, we summoned the representative of the Canadian High Commission yesterday... It was conveyed in the note that the Government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless… pic.twitter.com/8rJhp9uS9G