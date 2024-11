ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଗାମ ଏବଂ ବନ୍ଦିପୋରାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେବାର ଖବର ଆସିଛି।

ବଢୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ନେତା ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହାକୁ ଏକ ଗଭୀର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ବାରା ଏକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। କଶ୍ମୀରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିବ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କିଛି ଘଟୁ ନ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

#WATCH | Srinagar, J&K: On being asked if Pakistan should be blamed every time for terrorist attacks in J&K including the recent Budgam terror attack, National Conference President Farooq Abdullah says, "There is no question of this, I would say that there should be an… pic.twitter.com/IXvtOxZleh — ANI (@ANI) November 2, 2024

ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଗାମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ୍।

ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଏହି ବିବୃତି ପରୋକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେନ୍ସିର ନାମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ବିବୃତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | Srinagar: On recent terror attacks, J&K Congress president Tariq Hameed Karra says, "...I think that along with security, there is some lack in the intelligence grid, which should be addressed. But the atmosphere that is being created now seems to be different from that.… pic.twitter.com/LYuP9fYbS0 — ANI (@ANI) November 2, 2024

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତାରିକ ହମିଦ କରାର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଗୁପ୍ତଚର ଗ୍ରୀଡରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ପଛରେ କେହି ଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ହଠାତ୍ ଏହା ଘଟୁଛି କାହିଁକି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ।

ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ରଖିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫର୍ମରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ, ତା’ହେଲେ ଏହା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।