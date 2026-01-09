ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଲୁଟନିକଙ୍କ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଠ ଥର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାର ବିବରଣୀ (ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି) ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ୨୦୨୫ରେ ଆଠ ଥର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟାପକ ସହଭାଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ।
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୩ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରୁଛୁ।
କ’ଣ ଥିଲା ଘଟଣା?
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା କାରଣରୁ ଭାରତ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଲୁଟନିକ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କେବଳ ନେତା ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକି ନଥିଲେ।
