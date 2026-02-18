ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରିରେ ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନି ୪୦.୪୮% ହ୍ରାସ ପାଇ ୨.୮୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରି ୨୦୨୫ରେ ଏହା ୪.୮୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଗୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଭାରତର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନି ୩.୩୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସାଧାରଣତଃ ରୁଷରୁ ଭାରତର ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନିର ପ୍ରାୟ ୮୦% ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରକୃତ ଆମଦାନି ପ୍ରାୟ ୨.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ସରକାର ସୋମବାର ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ତଥା ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ରୁଷରୁ କୋଇଲା, କୋକ୍, କିଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ, ସାର, ଲୁହା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ, ଡାଲି, ମୁକ୍ତା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ।
ଆମେରିକା ସରକାର ଲିବରେସନ୍ ଡେ ଟାରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ୱାସିଂଟନ ଭାରତକୁ ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ନକିଣିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ପରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରୁ, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା । ଏହା ଯୋଗୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀରେ ହ୍ରାସ ଅଧିକ ହେବ
ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଷରୁ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀରେ ହ୍ରାସ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ଥିବା ଭେନେଜୁଏଲାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରି ୩୧ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତୈଳ କିଣିବ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୨୫% ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ଶୁଳ୍କକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରୁଷିଆନ ଫେଡେରେସନ ତେଲ ଆମଦାନି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଭାରତ ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ, ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ।
୨୦୧୨-୧୩ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରୁ ୧୪.୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷରେ ଏହା ଶୂନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତକୁ ରୁଷ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ୨୦୧୧-୧୨ ରେ ଶୂନ ଥିଲା। ୨୦୨୨-୨୩ ରୁ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହା ୩୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଛୁଇଁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଏହା ୪୬.୪୯ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଓ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ଏହା ୫୦.୨୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Major US military operations at sea: ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ୩ ଡଙ୍ଗା ଧ୍ବଂସ, ୧୧ ମୃତ