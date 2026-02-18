ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଏନପି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଭାରତ ସରକାର କେବଳ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସକ ଦଳକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି (ଜେଆଇ) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ, ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ଢାକା ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଶଫିକୁର ରହମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମର୍ଥନକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ଜମାତ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନୂଆ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କଟ୍ଟର ବିଚାରଧାରା ଆପଣାଇ ଆସିଛି
ଢାକାରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଓ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ କଟ୍ଟର ବିଚାରଧାରା ଆପଣାଇ ଆସିଛି। ତଥାପି, ଢାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା, ସୀମା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏନପି ନେତାଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।
