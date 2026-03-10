ଜେନେଭା: ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ରମ୍ଜାନ୍ ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି।ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୮୫ ଜଣ ନିରୀହ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଥିଲେ।ଭାରତ କହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
ପବିତ୍ର ରମ୍ଜାନ୍ ମାସରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା କପଟତା। ପୀଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଇସଲାମିକ ସଂହତିର କଥା କହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କିପରି ବୋଲି ଭାରତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପି. ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଇସଲାମିକ ସଂହତି ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପବିତ୍ର ରମ୍ଜାନ୍ ମାସରେ ନିଷ୍ଠୁର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏକ କପଟତା।
ଭାରତ ଆଫଗାନ ମାଟିରେ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ପି. ହରିଶ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅଲ-କାଏଦା, ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଭଳି ସଂଗଠନ ତଥା ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବାର ପ୍ରକ୍ସି ସଂଗଠନ, ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟାଇବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
