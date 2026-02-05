ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ- ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ତର୍କବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଗୋପନୀୟତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକତରଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତରେ ଶୁଳ୍କକୁ ୫୦%ରୁ ୧୮%କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିନଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
କୃଷି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ: ସୂତ୍ର
ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଭାରତ-ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଯୁଗ୍ମ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚୁକ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗତ ବର୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ମୋହର ମାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଅହଂକାର ବଢ଼ାଇ ନଥିଲେ।
