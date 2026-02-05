ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏକ ଉତ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (ଏନ୍ଏସ୍ଏ) ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ୱାସିଂଟନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରୁବିଓଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକରେ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଉପରେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ।
ଭାରତ କାହାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ
ଡୋଭାଲ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସହାୟକମାନଙ୍କ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡୋଭାଲ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ସମାଲୋଚନାକୁ କମ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡୋଭାଲ କହିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା ଡୋଭାଲ-ରୁବିଓ ବୈଠକ
ଏହି ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଓ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଡୋଭାଲ ଓ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର କିଛି ମାସ ପରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କମ ଶୁଳ୍କ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Bill Gatess apology: ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି: ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମିନିଟ୍ ନେଇ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ