ଵାସିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିଆନା ରାଜ୍ୟର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ କାଉଣ୍ଟିରେ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସୁଖଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ତିନୋଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ହେବା ଓ ଜଣେ ୬୪ ବର୍ଷିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 

ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକୀୟ ଇମିଗ୍ରେସନ ଏଜେନ୍ସି (ଆଇସିଇ) ର ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି।

ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ଗତ ବୁଧବାର ସୁଖଦୀପ ସିଂହ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସତ୍ୱେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଅଟକିନଥିଲେ। ରାସ୍ତା ପାର ସମୟରେ ଏକ ପିକ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍ ସମେତ ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପିକ୍-ଅପ୍ ଭ୍ୟାନର ୬୪ବର୍ଷିୟ ଚାଳକ ଟେରି ସ୍କଟଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ସୁଖଦୀପ ସିଂହ ଆମେରିକା ସୀମା ପାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ୨୦୨୫ ମେ’ ମାସରେ ଏକ କମର୍ସିଆଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଅବୈଦ୍ଧ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ।

