India Vs Pak : ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନର ବିବୃତ୍ତିକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ।"
ଭାରତ ନିଜ ବାୟୁସୀମା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧ ପାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁରୋଧ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ଟାରେ ଇସଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ମାନବିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ବିଚାର କରି ସରକାର ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ମିନିଟରେ ଅନୁମୋଦନ ଜାରି କରିଥିଲେ।"