ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ବିମାନ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । ମଝି ଆକାଶରେ ଅଘଟଣ ଏଡାଇବାକୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ । ଇନ୍ଧନ ଲିକ ହେବାରୁ ବାରଣାସୀରେ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ ।

ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ଅବତରଣ

ତେବେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ବିମାନଟି କୋଲକାତାରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଲିକ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରଣାସୀର ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି । ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରିୟୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୬୬ ଜଣ ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । 

