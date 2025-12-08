Indigo Disruption : ଫ୍ଲାଇଟ ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ(Indigo Flights) କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରୁଛି । ସୋମବାର ପ୍ରାୟ ୧୮୦୨ଟି ଫ୍ଲାଇଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଛି । ଏସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦% ଠିକ ସମୟରେ ଚଳାଚଳ କରିଛି । ତେବେ କମ୍ପାନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚାପ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୫୦୦ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଷୟିକ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮୨୭ କୋଟି ଫେରସ୍ତ
ଡିସେମ୍ବର ୧ ରୁ ୭ ମଧ୍ୟରେ ୫୮୬,୭୦୫ ଟି ବୁକିଂ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ ୫୬୯.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନି କହିଛି। ନଭେମ୍ବର ୨୧ ରୁ ୭ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୯୫୫,୫୯୧ ଟି ପିଏନଆର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋଟ ୮୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲଗେଜ୍ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ୯,୦୦୦ ଟି ବ୍ୟାଗେଜର ଅଧା, କିମ୍ବା ୪,୫୦୦ ଟି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଆଗାମୀ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
