ଇନ୍ଦୋର: ବିବାହର ୧୦ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା ପୁଅ। ମା’ର ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଗାଢ଼ କ୍ଷୀରକୁ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ନଳ ପାଣି ମିଶାଇବା ହେଲା କାଳ। ୧୦ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥିବା ଖୁସିକୁ ଛଡ଼ାଇନେଲା ଦୂଷିତ ନଳ ପାଣି। ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଇନ୍ଦୋରର ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ, ୫ମାସର ଶିଶୁ ଅଭ୍ୟାନ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନଗର ନିଗମର ଟ୍ୟାପରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ପିଲା ପାଇଁ 'ବିଷ' ପାଲଟିଛି।
ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ମିଶାଇବା ହେଲା କାଳ
ଭାଗୀରଥପୁରାର ବାସିନ୍ଦା ସୁନୀଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ୫ମାସର ପୁଅ ଅଭ୍ୟାନ୍ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଅକୁ ଘରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମେ ବଜାରରୁ କ୍ଷୀର କିଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କ୍ଷୀର ଗାଢ଼ ଥିବାରୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ନଗର ନିଗମର ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇଥିଲୁ।"
ଦୂଷିତ ପାଣି ନେଲା ଜୀବନ
ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ମିଶା କ୍ଷୀର ଦେବା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ଝାଡ଼ା-ବାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହ ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
ଦୂଷିତ ପାଣି ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି ୧୧୦୦ଲୋକ
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗୀରଥପୁରାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ୧୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପଲାଇନରେ ମିଶିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଭାଗୀରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଲାଶ ବିଜୟବର୍ଗିଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ପାଞ୍ଚଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ, ୬୦ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆମେ ଅରବିନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛୁ ଏବଂ MY ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ୱାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛୁ। କାହାକୁ ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଭାଗିରଥପୁରାରେ ରହିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗୀ ନଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବୁ।"
